32 ilde DEAŞ operasyonu: Onlarca gözaltı var
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İzmir merkezli 32 ilde gerçekleştiren DEAŞ operasyonunda, hakkında gözaltı kararı verilen 114 şüpheliden 78'i yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ'a yönelik soruşturmalar kapsamında, örgüte finans olarak destek verdiği suçlamasıyla 114 şüphelinin adresleri belirlendi.
İHA'nın aktardığına göre İzmir merkezli 32 ilde belirlenen adreslere sabah saat 06.45 sıralarında gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda belirlenen adreslerde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 32 ayrı dijital materyal ve 1 yasaklı yayın ele geçirildi.
Operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 114 şüpheliden 78'i gözaltına alınırken, 8'i yurt dışında toplam 36 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
İHA
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