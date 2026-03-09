38 bin avro dolandırıldı, uzlaşmayla parasını geri aldı!

İzmir’den iş görüşmesi için Antalya’ya gelen kimya yüksek mühendisi N.Ü., 38 bin avro dolandırılınca soluğu emniyette aldı. Döviz bürosunda kontrol etme bahanesiyle parayı alıp kayıplara karışan şüpheliler, Antalya polisinin titiz çalışmasıyla kısa sürede yakalandı. Uzlaşma sonucu parasını geri alan Ü., sorunu hızla çözen polise teşekkür etti.

İzmir'de kimya yüksek mühendisi N.Ü., ticari bir anlaşma için geldiği Antalya'da hayatının şokunu yaşadı. Kimyasal atık ticareti yapmak üzere anlaştığı kişilere, "döviz bürosunda kontrol edelim" bahanesiyle 38 bin avro kaptıran N.Ü., Antalya Emniyeti'nin operasyonuyla parasına yeniden kavuştu.

İzmir’den iş görüşmesi için Antalya'ya geldiğini ifade eden N.Ü., “İzmir’de bakanlıktan lisanslı tehlikeli atık geri kazanımı işi yapıyorum. Kimyasal atıklarla ilgili faaliyet gösteren bir firmamız var. Antalya’da kimyasal atıklarla ilgili bir ticaret için pazarlık yaptık. Bu atıkların lisanslı araçlarla taşınması gerektiğinden, lisanslı aracımızı hafta sonu için ancak ayarlayabildik. Atıkların acilen alınması gerektiğini söylediler. Tonajın tam belli olmaması nedeniyle yanımızda bir miktar avro da getirmiştik. Yanımızda 38 bin avro vardı. Karşı taraf ‘Bu para bankadan gelmeyecekse kontrol edelim, döviz bürosuna götürelim’ diyerek parayı aldı. Gidiş o gidiş. Kişiler ortadan kayboldu" dedi.

24 saat geçmeden tespit edildiler

Olayın ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne başvuran N.Ü., sürecin işleyişi karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. "Sadece şikayetimin alınacağını ve konunun kapanacağını düşünüyordum" diyen N.Ü., ekiplerin hızla harekete geçerek kamera kayıtlarını incelemeye başladığını belirtti. Polisin teknolojik imkanları ve saha takibi sayesinde zanlıların kimlikleri 24 saat geçmeden tespit edildi.

"Şaka olduğunu düşündüm''

N.Ü., ''Açıkçası bunun bir şaka olduğunu düşündüm, bu kadar hızlı ilgileneceklerini hiç beklemiyordum.'' diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Şüpheliler tutuklandı, para iade edildi

Kamera görüntülerinden teşhis edilen 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma sürecinde sağlanan uzlaşma neticesinde N.Ü., dolandırılan 38 bin avrosunu eksiksiz bir şekilde geri aldı.

"Şirketimiz kurtuldu"

Parasını teslim alan N.Ü., Antalya polisine teşekkür ederek şunları söyledi: "Bu para bizim sermayemizdi. Kaybolması durumunda şirketimiz küçülmek zorunda kalabilir, işçi çıkarmak durumunda kalabilirdik. Antalya Emniyeti'nin bu yoğun ilgisi ve hızı bizi çok şaşırttı ve mutlu etti."

DHA