Denizli'de 5,1 büyüklüğünde deprem; çevre illerden de hissedildi!

Denizli’nin Buldan ilçesi, bugün saat 09:21’de meydana gelen orta şiddetli bir sarsıntıyla güne başladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin büyüklüğünü 5,1 olarak kayıtlara geçti.

Denizli, sabah saatlerinde meydana gelen şiddetli bir depremle sarsıldı. AFAD, Buldan ilçesi merkezli 5,1 büyüklüğündeki sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu. Denizli merkez, çevre ilçeler ve komşu illerden de hissedilen deprem kısa süreli paniğe yol açtı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Denizli’nin Buldan ilçesinde saat 09:21’de meydana gelen orta depremin büyüklüğünü 5,1 olarak açıkladı.

AFAD verilerine göre sarsıntı, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sığ odaklı olması nedeniyle depremin Denizli il merkezi ve çevre ilçelerin yanı sıra, Aydın ve Manisa gibi komşu illerden de kuvvetli bir şekilde hissedildiği bildirildi.

AFAD: ''Olumsuz bir durum bulunmamaktadır"

AFAD’dan yapılan açıklamada, "Denizli ilimizin Buldan ilçesinde saat 09.21'de meydana gelen ve Uşak, Aydın, Muğla, Burdur illerimizde de hissedilen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

