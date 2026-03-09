  1. Anasayfa
ABD ile İsrail'in İran'a açtığı savaşta Trump, İran'ı hedef almalarının bu nedenini ilk kez açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik başlatılan saldırıların geleceğine dair İsrail basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. "İsrail'i yok etmek isteyen bir ülkeyi yok ettik" sözleriyle dikkat çeken Trump, operasyonların bitiş zamanını Netanyahu ile birlikte belirleyeceklerini duyurdu. Trump ayrıca İran için "İsrail'i yok etmek isteyen ülkeyi yok ettik" ifadelerini de kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail basınına verdiği röportajda Orta Doğu’daki askeri harekatın geleceğine dair net sinyaller verdi. Trump, İran’a yönelik devam eden saldırıların sona erdirilmesi konusunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile koordineli hareket edeceklerini belirtti.

"İsrail'i Yok Etmek İsteyen Ülkeyi Yok Ettik"

Trump’ın en çok dikkat çeken ifadesi, ABD-İsrail iş birliğiyle yürütülen operasyonların sonuçlarına yönelik oldu. Trump, "Birlikte çalıştık ve İsrail’i yok etmek isteyen bir ülkeyi yok ettik" diyerek, İran’ın askeri kapasitesine yönelik yürütülen saldırıların hedefine ulaştığı mesajını verdi.

"Netanyahu'nun Görüşlerini Dikkate Alacağım"

Saldırıların bitişine dair net bir takvim vermekten kaçınan Trump, "Her şeyi dikkate alarak doğru zamanda kararı vereceğim. Son kararı ben vereceğim ancak Netanyahu'nun görüşleri bu süreçte kritik" ifadelerini kullandı. Trump, ABD'nin operasyonlardan çekilmesi durumunda İsrail’in saldırılarına devam etme ihtiyacı hissedip hissetmeyeceği sorusuna ise oldukça kısa ve net bir yanıt verdi: "Bunun gerekli olacağını düşünmüyorum."

Trump'ın bu açıklamaları, sahada süren çatışmaların diplomatik bir aşamaya evrilebileceği şeklinde yorumlanırken, bölge ülkeleri ve uluslararası arenadan gelecek tepkiler şimdiden merak konusu oldu. ABD ve İsrail’in "yok ettik" söylemi, Tahran yönetiminden nasıl bir karşılık bulacak?

DHA

donald trump binyamin netanyahu İsrail İran
