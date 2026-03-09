Ebrar Karakurt'un sert göndermesine İlkin Aydın'dan ince yanıt!

  1. Anasayfa
A Milli Kadın Voleybol takımımızın 2 yıldız ismi İlkin Aydın ile Ebrar Karakurt Eczacıbaşı Dynavit’in Galatasaray Daikin’i 3-2 mağlup ettiği maç sonrası sosyal medyada dikkat çeken bir atışma yaşandı. Ebrar Karakurt'un sert göndermesine İlkin Aydın'ın verdiği yanıt dikkat çekti.

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit’in Galatasaray Daikin'i 3-2 mağlup ettiği karşılaşma, sadece saha içindeki mücadelesiyle değil, sonrasında yaşanan sosyal medya polemiğiyle de gündeme oturdu.

Eczacıbaşı oyuncusu Ebrar Karakurt ile Galatasaray kaptanı İlkin Aydın arasındaki diyalog, voleybol camiasında günün konusu oldu.

Maçın galibi Eczacıbaşı Dynavit'in ardından bir paylaşım yapan Ebrar Karakurt, "Ruhunla miyavla" etiketini kullanarak, "Simitçi, kahveci, gazozcu" notunu düştü.

Karakurt'un bu paylaşımının ardından Galatasaray Daikin'in kaptanı İlkin Aydın'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

İlkin Aydın, bu paylaşıma sert bir karşılık vermek yerine, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün ruhuna uygun bir "dayanışma" mesajına eklediği bir cümle ile yanıt vermeyi tercih etti.

İlkin Aydın, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hayata bazen iyi ataklar yaparız, sonuç alırız almayız bazen bloklarla karşılaşırız, bazen geçeriz bazen düşeriz. Kadınların birbirinin yanında olması ve birbirine saygı duyması, çabanın ve emeğin değerini bilmesi dayanışmanın en önemli noktalarından biridir. Ruhunla miyavlamak ya da kükremek fark etmez; bu yolda hep beraberiz."

İlkin Aydın’ın paylaşımındaki "Ruhunla miyavlamak ya da kükremek fark etmez; bu yolda hep beraberiz" ifadesi sosyal medyada dikkat çekti.

