MSB duyurdu: İran'dan Türkiye'ye atılan balistik füze imha edildi!

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından imha edildiğini duyurdu. Mühimmatın parçaları Gaziantep'te boş araziye düştü.

Milli Savunma Bakanlığı, ABD-İsrail ve İran arasında karşılıklı saldırılar devam ederken sınır güvenliğine yönelik ciddi bir tehdidin başarıyla bertaraf edildiğini açıkladı.

İran'dan ateşlendiği tespit edilen ve rotası Türkiye olan bir balistik mühimmat, NATO hava savunma sistemleri tarafından havada imha edildi. Bazı mühimmat parçalarının Gaziantep’te boş arazilere düştüğü, can kaybı ve yaralanma olmadığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"İran’dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Bazı mühimmat parçaları Gaziantep’te boş arazilere düşmüştür. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir.

İran'a sert uyarı: "Tereddüt etmeyiz"

Türkiye, iyi komşuluk ilişkilerine ve bölgesel istikrara büyük önem vermektedir. Ancak ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm adımların kararlılıkla ve tereddütsüz atılacağını bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye’nin bu yöndeki uyarılarına riayet edilmesinin herkesin menfaatine olduğunu hatırlatıyoruz."

NATO'dan açıklama

NATO, İran’dan ateşlenen bir füzenin daha Türk hava sahasında etkisiz hale getirilmesinin ardından açıklama yaptı. NATO Sözcüsü Allison Hart, "NATO, Türkiye'ye doğru gelen bir füzeyi bir kez daha engelledi. NATO, tüm müttefiklerini her türlü tehdide karşı savunmaya hazır olduğunu net bir şekilde ortaya koydu" dedi.



NATO, daha önce 4 Mart’ta İran'dan ateşlenen ve Irak ile Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik füzeyi daha etkisiz hale getirmişti.

Şahinbey ilçesine düştü

İran’dan ateşlenip Türk hava sahasına girince NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilen balistik mühimmatın parçaları Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'ne düştü. Mahallede oturan Ramazan A., "Füzenin parçası düşmüş, çok büyük bir gürültü geldi. İş makinesi operatörlerini fark edip, füzenin parçalarına baktığını gördük. Bir patlama olmadı alevli şekilde. Sadece havadan düşmenin etkisiyle onun bir sesi geldi. Geldiğimizde burada bir füze parçası gördük. Buradaki arkadaşlar, jandarmayı haber verdiler; hemen olay yeri inceleme ekipleri geldi. Füze düşeceğine ihtimal dahi vermiyorduk, sesi duyup çıkınca gördük. Binaların herhangi bir zararı olmadı" dedi.





Gaziantep Valiliği'nden açıklama

Gaziantep Valiliği, konuya ilişkin açıklama yaptı. Gelişmelerin titizlikle takip edildiği ifade edilen açıklamada şöyle denildi:

“Bugün saat 11.30 sıralarında Gaziantep’in Güneyşehir bölgesinde TOKİ konutlarının üst kısmında bulunan boş bir alana balistik mühimmat parçası düşmüştür. Olay sonrasında İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı ekiplerimizce bölgede geniş güvenlik önlemleri alınmış ve inceleme başlatılmıştır. Meydana gelen olaya bağlı olarak herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da hasar yaşanmamış olup, İçişleri ve ilgili bakanlıklarımız nezdinde kurumlarımız tarafından gelişmeler dikkatle takip edilmektedir.”

İletişim Başkanı Duran: Can kaybı ya da yaralanma yok

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk hava sahasına giren balistik füzenin imhasına ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Duran, "İran'dan ateşlenip ülkemize yöneldiği tespit edilen bir balistik füze, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi semalarında NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hale getirilmiştir. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştır. Gelişme, ilk andan itibaren tüm kurumlarımız tarafından yakından takip edilmiş; gerekli savunma ve güvenlik tedbirleri derhal devreye alınmıştır. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz tam bir eş güdüm içerisinde hareket etmektedir. Türkiye’nin hava sahasının ve sınır güvenliğinin korunması konusunda devletimizin iradesi ve kapasitesi en üst seviyededir" dedi.

Duran, bölgedeki gerilimin daha da tırmanmaması ve çatışmaların daha geniş bir alana yayılmamasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "İran başta olmak üzere tüm taraflara, bölgesel güvenliği riske atan ve sivilleri tehlikeye sokabilecek eylemlerden uzak durmaları yönündeki uyarımızı bir kez daha güçlü şekilde yineliyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızdan ve medya kuruluşlarımızdan teyide muhtaç, kamuoyunu paniğe sevk edebilecek ve dezenformasyon bulunan içeriklere karşı hassasiyet göstermelerini; yalnızca resmi makamlarımız tarafından yapılan açıklamaları esas almalarını önemle rica ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

İran'ın bir füzesi daha imha edilmişti

İran ile ABD-İsrail arasındaki savaşın 5. gününde (4 Mart), İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçen bir balistik füze, Türk hava sahasına yöneldiği anda Doğu Akdeniz’deki NATO savunma sistemleri tarafından vurulmuştu. Havada imha edilen mühimmat parçası Hatay'ın Dörtyol ilçesine düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

DHA