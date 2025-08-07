4 çocuğunun annesini, çocuklarının gözü önünde boğdu

Isparta'da Afganistan uyruklu bir kişi, eski eşini 4 küçük çocuğunun gözleri önünde boğdu. Duran kalbi yeniden çalıştırılan kadın, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün gece, İskender Mahallesi 122'nci Cadde'deki apartman dairesinde meydana geldi. H.M.R. ile yaklaşık 1 yıl önce boşanıp, bir süre önce de birlikte yaşamaya başladığı F.R. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında H.M.R., eski eşini boğdu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde hareketsiz bulunan F.R.’nin duran kalbi, kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı. İlk müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edilen F.R., sabaha karşı hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan H.M.R., polis merkezindeki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Çiftin olay sırasında evde bulunan 3, 6, 8 ve 10 yaşlarındaki 2'si kız, 4 çocuğu ise polis merkezine götürüldü.

