  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 4 uyuşturucu baronu yakalandı; onlarca gözaltı var

4 uyuşturucu baronu yakalandı; onlarca gözaltı var

Güncelleme:

Uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan 4 ayrı suç örgütüne yönelik 'Kuyu-4' operasyonunda, elebaşlarının da aralarında olduğu 62 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası uyuşturucu madde ticari yapmak ve suçtan elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik 4 ayrı organize suç örgütüne yönelik yapılan Kuyu-4 operasyonlarında suç örgütlerinin elebaşlarının yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı:

Uluslararası Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Suçtan Elde Edilen Suç Gelirlerinin Aklanmasına yönelik 4 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik yapılan KUYU-4 operasyonlarında bu organize suç örgütlerinin elebaşıları olan 4 suç örgütü lideri yakalandı.

Birbirleriyle bağlantılı bu 4 suç örgütünün, şu ana kadar yapılan tespitlerde ülkemiz ve farklı ülkeleri kapsayan operasyonlar sonucu ele geçirilen toplam 3 Ton 67 Kg uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden sorumlu oldukları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu; elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 62 şüpheli yakalandı

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
İster Uluslararası olsun, ister ulusal olsun ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kesinlikle kararlıyız. Zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız aralıksız devam edecek.

Etiketler uyuşturucu çetesi çete çete lideri Ali Yerlikaya gözaltı operasyon
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Program saat gibi çalışıyor Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Program saat gibi çalışıyor Galatasaray, Okan Buruk'un maaşını açıkladı Galatasaray, Okan Buruk'un maaşını açıkladı Ahmet Çakar'dan Beyaz TV'ye rest: ''Kimsiniz ulan siz ?'' Ahmet Çakar'dan Beyaz TV'ye rest: ''Kimsiniz ulan siz ?'' Yıllarca cinsel istismara uğrayan çocuk intihar etti Yıllarca cinsel istismara uğrayan çocuk intihar etti Özel ve Kılıçdaroğlu aylar sonra ilk kez yan yana Özel ve Kılıçdaroğlu aylar sonra ilk kez yan yana İnterneti ikiye bölen kıyafetin sahibi tutuklanarak hapse atıldı İnterneti ikiye bölen kıyafetin sahibi tutuklanarak hapse atıldı A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu belli oldu A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu belli oldu