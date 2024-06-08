4 uyuşturucu baronu yakalandı; onlarca gözaltı var

Uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan 4 ayrı suç örgütüne yönelik 'Kuyu-4' operasyonunda, elebaşlarının da aralarında olduğu 62 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası uyuşturucu madde ticari yapmak ve suçtan elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik 4 ayrı organize suç örgütüne yönelik yapılan Kuyu-4 operasyonlarında suç örgütlerinin elebaşlarının yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı:

Uluslararası Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Suçtan Elde Edilen Suç Gelirlerinin Aklanmasına yönelik 4 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik yapılan KUYU-4 operasyonlarında bu organize suç örgütlerinin elebaşıları olan 4 suç örgütü lideri yakalandı.

Birbirleriyle bağlantılı bu 4 suç örgütünün, şu ana kadar yapılan tespitlerde ülkemiz ve farklı ülkeleri kapsayan operasyonlar sonucu ele geçirilen toplam 3 Ton 67 Kg uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden sorumlu oldukları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu; elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 62 şüpheli yakalandı

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

İster Uluslararası olsun, ister ulusal olsun ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kesinlikle kararlıyız. Zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız aralıksız devam edecek.