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  4. 6 terörist daha etkisiz hale getirildi

6 terörist daha etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Operasyonu bölgesine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'de halkın huzur ve güvenliğini bozmak isteyen teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.

 

 

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