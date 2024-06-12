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  4. 79'luk dede de var, 32'lik genç de... Erkek çocuğa şantajla cinsel istismar

79'luk dede de var, 32'lik genç de... Erkek çocuğa şantajla cinsel istismar

79'luk dede de var, 32'lik genç de... Erkek çocuğa şantajla cinsel istismar
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İzmir’in Narlıdere ilçesinde 14 yaşındaki erkek çocuğunu istismar ettikleri suçlamasıyla gözaltına alınan yaşları 32 ile 79 arasında değişen 4 kişi tutuklandı.

Olay 2023 yılında ilçeye bağlı 2.İnönü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki erkek çocuğu, 70 yaşındaki M.B. tarafından cinsel istismara maruz kaldı. 

Bunun ardından olayı öğrenen H.A. (79), M.N. (54) ve A.G. (32) de çocuğu istismar etti. 

Ayrıca istismarı videoya aldıklarını söyleyen kişilerin, çocuğa bunu söyleyerek şantaj yaptığı öne sürüldü.

Olayın ardından durumu ailesine bildiren çocuğun ebeveynlerinin şikayeti üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı. 

Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

4 şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

 

İHA

Etiketler istismar narlıdere izmir cinsel istismar
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