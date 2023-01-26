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8. kattan düşen otizmli çocuk hayatını kaybetti

8. kattan düşen otizmli çocuk hayatını kaybetti
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, 8'inci kattaki evlerinin balkonundan düşen otizmli çocuk hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Medya Mahallesi 633'üncü Sokak'taki sitede meydana geldi.

İddiaya göre, otizmli Miran A. (8), annesi mutfakta kahvaltı hazırladığı sırada, balkondaki korkuluklara çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden Miran, zemine düştü.

İhbarla gelen sağlık ekipleri, Miran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Miran'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

DHA

Etiketler diyarbakır otizm balkondan düştü
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