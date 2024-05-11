83 milyon TL'lik büyük ikramiyenin çıktığı il belli oldu

5 Mayıs Pazar günü yapılan Süper Loto çekilişinde 83 milyon TL'lik büyük ikramiyenin isabet ettiği kuponun, Aydın'ın Germencik ilçesinde oynandığı öğrenildi.

Salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü çekilen Milli Piyango Süper Loto'nun 5 Mayıs'ta yapılan çekilişinin şanslı sayıları 22-24-26-27-30-59 oldu. Çekilişte 6 bilen bir kişi çıktı ve 83 milyon 9 bin 784 liranın isabet ettiği kupon Aydın'da oynandı. Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi'ndeki Tahsin Pehlivan ve Kadir Elgünlü'nün ortak olduğu Minik Şans Oyunları Bayii'nde kuponu oynayarak kazanan ve inşaat işçisi olduğu öğrenilen talihli ise çekini teslim aldı.

Şanslı bir bayi olduklarını ve bayinin 15 yıldır hizmet verdiğini belirten Tahsin Pehlivan, “Buranın yerlisiyim. İki ortağız. Son büyük ikramiyeyi pazar günü Süper Loto'dan verdik. 83 milyon lira ihtiyacı olan birine çıktı" ifadelerini kullandı.

'1 HAFTA ARAYLA İKİ BÜYÜK İKRAMİYE VERMİŞTİK'

2021 yılında bir hafta arayla iki kez büyük ikramiye kazandıran bir bayi olduklarını dile getiren Pehlivan, “Daha önce iki büyük ikramiye bu bayiden oynan kuponlara isabet etti. 4 sene önce Kazı Kazan'dan kazandırmıştık. 1 hafta arayla vermiştik. Bu duyulunca satışlarımız da çok arttı. Talepler çoğaldı. İnsanlar şansını aramaya başladı. Çok mutluyuz. Dün Denizli'den biri gelip, 'Şanslı bayi burası mı?' dedi. Hem oyun oynadı hem de benimle fotoğrafları çekildi. Şehir dışından da gelenler oluyor" dedi.

'İKRAMİYE BÜYÜDÜ, CİROLAR ARTTI'

Talebin artmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirten Kadir Elgünlü de şunları söyledi: “Pazar günü yapılan çekilişte Süper Loto'dan 6 bilen arkadaşımız büyük ikramiye kazandı. İnşallah para hayır getirir. Kim olduğunu biliyoruz. Ortaklar bayisi olarak şanslı bir bayiyiz. Herkesi bekleriz. Özellikle Milli Piyango'ya ilgi arttı. Çünkü oyun sayıları arttı. İkramiyeler büyüdü. Bizim de cirolarımız arttı. Memnunuz. İnşallah böyle devam eder."

DHA