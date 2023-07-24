Acı haberler peş peşe geldi: 2 şehidimiz var!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde nöbet değişimi sırasında düşerek yaralanan güvenlik korucusu İbrahim Yıldırım'ın şehit olduğunu duyurdu. Bir acı haber de Kuzey Irak'tan geldi. Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde arama tarama faaliyetleri sırasında Sözleşmeli Piyade Er Mehmet Can (21) şehit oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta güvenlik korucusunun şehit olduğunu açıkladı. Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin başı sağ olsun. Şırnak Gabar Dağı bölgesinde nöbet değişimi sırasında düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan kahraman Güvenlik Korucumuz İbrahim Yıldırım'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" dedi.

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Kuzey Irak'ta Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde arama tarama faaliyetleri sırasında Sözleşmeli Piyade Er Mehmet Can şehit oldu. Mehmet Can'ın acı haberi, memleketi Düziçi ilçesi Yarbaşı Beldesi Karaçarlı Mahallesi'ndeki ailesine verildi. Şehidin babasının evine ve Karaca Caddesi'ndeki evlere Türk bayrakları asıldı. 12'nci Komando Tugay Komutanlığı Komutan Vekili ve Garnizon Komutanı Piyade Komando Albay Turgut Muhammet Çalışkanlar da şehit evine gelerek anne Fatma ve baba İlhan Can'a başsağlığı dileklerini iletti. Bekar olduğu öğrenilen şehidin cenazesi yarın düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.