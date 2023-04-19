Adana'da 3,6 büyüklüğünde deprem!

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 19.42'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD VERİLERİ PAYLAŞTI

AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem, yerin 10.58 kilometre altında gerçekleşti.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3,3 olarak rapor etti.