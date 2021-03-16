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Ağaca iple bağlanarak öldürülmüştü! Korkunç ayrıntılar ortaya çıktı

Manisa'da ağaca iple bağlanarak dövülüp öldürülen İlyas F.'nin katilleri ve olayla ilgili korkunç ayrıntılar ortaya çıktı.

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Adala Mahallesi Mesire alanı yA.larında İlyas F. (39) ile Ali A. (31) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın yumruklu kavgaya dönüşmesi üzerine İlyas F., Ali A.'ı karın bölgesinden bıçakla yaralayıp olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Ali A.'ın yaralandığını duyan arkadaşları ise F.'i saklandığı yerde yakaladı. F.'i iple bağlayan E.T (27), M.K (26), İ.D.E (20), K.A. (26) isimli şahıslar sopa ve yumruk darbeleri ile öldüresiye dövdü. Ağır yaralı olarak Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan F., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan bıçak darbesi ile ağır yaralan Ali A., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından önce özel bir hastaneye, buradan da Manisa Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak göz altına alınan 4 kişinin jandarmadaki işlemleri devam ederken, Manisa Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren A.'ın durumunun ciddiyetinin koruduğu öğrenildi.

Etiketler ip manisa
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