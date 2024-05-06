AİHM'den 2 bin FETÖ'cüyü aklayacak karar

15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminin arkasındaki terör örgütü FETÖ'ye yönelik Türkiye'de operasyonlar aralıksız sürerken, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yaklaşık 2 bin FETÖ mensubunu aklamaya ahzırlanıyor.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2 bin FETÖ hükümlüsünün “ihlal” başvurusunu değerlendirmek için Türkiye’den savunma istedi. 26 Eylül 2023’ten yüzlerce FETÖ hükümlüsü hakkında ihlal kararı veren AİHM’nin sonraki adımda ise yaklaşık 8 bin FETÖ’cüyü aklayacağı ileri sürülüyor. 18 Aralık 2023’teki 1000 kişilik liste veren AİHM, 29 Nisan’da da yeni 1000 kişilik liste iletti ve savunma talep etti.

Aydınlık gazetesinden Kaan Arslan haberine göre, Adalet Bakanlığının bu tarihlerden itibaren 6 ay içinde savunmasını iletmesi bekleniyor. AİHM, 26 Eylül 2023’te FETÖ hükümlüsü Y.Y. hakkında verdiği kararda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6, 7 ve 11. maddelerindeki adil yargılanma hakkı, kanunsuz ceza olmaz ilkesi ile toplanma ve dernek-sendika kurma özgürlüğü konusunda ihlal oluştuğunu ileri sürmüştü. FETÖ’yü aklayan ilk uluslararası karar olan Y.Y. kararında, Bylock kullanma, Bank Asya’da hesap açma ve FETÖ kuruluşlarında üye ve yönetici olma delillerinin örgüt yöneticiliği delili olamayacağını iddia etmişti. AİHM Y.Y. kararında, söz konusu ihlalin 8 bin FETÖ hükümlüsünün başvurusu için de emsal olduğunu belirtmişti. Yüksek Mahkeme’nin FETÖ’yü aklayan ve delilleri yok sayan tavrı, Türkiye’ye yönelik bir siyasi baskı olarak yorumlanmıştı.

AİHM Büyük Daire, Y.Y. kararının ardından üç kişilik komite kuraracak ByLock mahkumiyetlerine yönelik başvuruları değerlendirmeye aldı. Türkiye’deki tüm yargı süreci tamamlanan FETÖ hükümlülerinin 2019-2023 yılları arasında yaptığı başvurular geçen yıldan itibaren sonuçlanmaya başladı. Y.Y. kararının 8 bin FETÖ hükümlüsü için emsal olduğunu belirten AİHM Büyük Dairesi, binlerce aklama kararının geleceği mesajını vermişti. FETÖ’cülerin avukatlığını üstlenen isimler, yaklaşık 100 bin hükümlü için de Türkiye’deki yargı süreçleri tamamlandıktan sonra AİHM’e başvuru yapacağını ifade etti.

FETÖ’cülerin yurtdışındaki avukatlarından G.G., AİHM’deki tüm FETÖ davalarından aklama kararlarının çıkacağını kaydederek şunları söyledi:

“Olağanüstü bir durum olmadıkça bu dosyaların hepsinde Y.Y. kararında olduğu gibi ihlal kararı verileceği ve başvurucuların yargılamalarının AİHM içtihatlarına uygun şekilde yeniden yapılmasının isteneceğidir. Yerleşik Y.Y. kararını emsal gösteren AİHM, taraflara soru yöneltmediği gibi taraflardan savunma yapmalarını da beklememektedir. Bu da AİHM'in söz konusu başvuruları kısa sürede sonuçlandırarak Y.Y. doğrultusunda ihlal vereceğinin açık bir göstergesidir.”

Aydınlık