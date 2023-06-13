Aile sağlığı merkezinde dehşet! Doktor eşini öldürüp intihar etti

Antalya'da aile sağlığı merkezinde görevli kadın doktor, tartıştığı kocası tarafından öldürüldü. Zanlı daha sonra silahla intihar etti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde aile sağlığı merkezinde görevli kadın doktoru bıçakla öldüren eşi, daha sonra silahla intihar etti.

Küçükhasbahçe Mahallesi 5 No'lu Damlataş Aile Sağlık Merkezi'ne gelen ismi henüz öğrenilemeyen kişi, eşi doktor M.B. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.B.'yi bıçaklayan zanlı, daha sonra yanındaki silahla intihar etti.

İhbar üzerine merkeze çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. M.B. ve eşinin öldüğü belirlendi. Çiftin boşanma aşamasında oldukları öne sürüldü.

AA