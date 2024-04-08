  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. AK Partililer ile YRP'liler arasında yerel seçim savaşı: 7 yaralı var

AK Partililer ile YRP'liler arasında yerel seçim savaşı: 7 yaralı var

Güncelleme:

Yerel seçimler bitti ama tartışmaları bitmedi... Şırnak'ta AK Parti'nin kazandığı ilçede AK Partililer ile Yeniden Refah Partililer arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

 Şırnak’ın Silopi ilçesi Çalışkan beldesinde seçimi kazanan Tosun ve kaybeden Yiğit aileleri arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Silopi ilçesi Çalışkan beldesinde AK Partili mevcut belediye başkanı Nadir Tosun yüzde 57.54 ile yeniden başkan seçilirken, Yeniden Refah Partisi adayı Nihat Yiğit ise yüzde 41.70 oy alarak ikinci oldu.

Dün akşam saatlerinde Tosun ve Yiğit aileleri arasında başlayan tartışma, kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Yerel seçimler bitti ama tartışmaları bitmedi... Şırnak'ta AK Parti'nin kazandığı ilçede AK Partililer ile Yeniden Refah Partililer arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

Kavgada 7 kişi vücutlarına aldıkları darbelerle yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yerel seçimler bitti ama tartışmaları bitmedi... Şırnak'ta AK Parti'nin kazandığı ilçede AK Partililer ile Yeniden Refah Partililer arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırılırdı. Gerginliğin sürdüğü beldede jandarma, geniş güvenlik önlemi aldı.

Yerel seçimler bitti ama tartışmaları bitmedi... Şırnak'ta AK Parti'nin kazandığı ilçede AK Partililer ile Yeniden Refah Partililer arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edilirken, bazı kişiler ifadelerini almak üzere jandarma merkezine götürüldü.

İHA

Etiketler yerel seçim kavga yaralı ak parti yrp yeniden refah partililer ak partililer yerel seçim kavgası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ahmet Çakar ile Rasim Ozan Kütahyalı birbirine girdi Ahmet Çakar ile Rasim Ozan Kütahyalı birbirine girdi Geri geldiler: Antalya sahillerinde endişe veren istila Geri geldiler: Antalya sahillerinde endişe veren istila İstanbul'da korku dolu gece: Bayram öncesi büyük korku İstanbul'da korku dolu gece: Bayram öncesi büyük korku MHP'li milletvekili İsrail ile ticareti milli görev ilan etti MHP'li milletvekili İsrail ile ticareti milli görev ilan etti Dilan Polat - Engin Polat çiftinden suç duyurusu Dilan Polat - Engin Polat çiftinden suç duyurusu Bayram tatilinde Antalya'ya gidecekler dikkat: Tatilci akını var... Bayram tatilinde Antalya'ya gidecekler dikkat: Tatilci akını var... Etna Yanardağı halka şeklinde duman püskürttü Etna Yanardağı halka şeklinde duman püskürttü Bahar beklerken kış geldi... Bir şehrimiz bembeyaz kar örtüsü altında Bahar beklerken kış geldi... Bir şehrimiz bembeyaz kar örtüsü altında AK Partili Mehmet Metiner ''affını'' istedi AK Partili Mehmet Metiner ''affını'' istedi Bakanlığa 6 yeni lüks yabancı araç kiralandı Bakanlığa 6 yeni lüks yabancı araç kiralandı