Akkuyu Nükleer Santrali’nde büyük patlama

Mersin’de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali alanındaki bir trafoda, henüz bilinmeyen bir nedenle patlama ve yangın meydana geldi.

Mersin Akkuyu Nükleer Santrali’nde elektrik trafosunun patlaması sonucu yangın meydana geldi. Trafonun patlaması çalışanlara ve çevredeki yaşayanlara gergin anlar yaşattı. Patlama görüntüsü ile açıklama yapan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Bu nükleer santral Mersin’in, Türkiye’nin belası olmuştur” dedi.

Başarır, bu nükleer santralla Mersin’e, Akdeniz’in dibine ‘dinamit’ yerleştirildiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yol çalışmaları için patlatılan dinamitler sayesinde çevre evlerde büyük hasarlar oluştu. Şimdi de trafosunda yangın çıkıyor. Daha önce de söylemiştim, bu nükleer santralle Mersin’e, Akdeniz’in dibine dinamit yerleştiriyorlar. Dünyanın en pahalı elektrik enerjisini Ruslardan satın alacağımız, nükleer atıkların nerede depolanacağının belirsizliği yetmiyormuş gibi daha yapımında yaşanan can güvenliği sorunları, ileride de denetimsiz, kontrolsüz, bir nükleer santral inşa edileceğinin göstergesidir. Bu nükleer santral Mersin’in, Türkiye’nin belası olmuştur.”

AÇIKLAMA GELDİ

Mersin Akkuyu Nükleer Santrali’nde elektrik trafosunun patlaması sonucu meydana gelen yangının ardından Akkuyu Nükleer A.Ş.’den açıklama yapılarak "Sahaya yeniden elektrik verilmesi sağlanmıştır. Şantiyedeki tüm inşaat çalışmaları her zamanki işleyişi ile devam etmektedir" denildi.

Akkuyu Nükleer A.Ş., bu sabah saatlerinde santral inşaatında elektrik trafosunun patlaması sonucu çıkan yangınla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Yangının itfaiyenin kontrol paneline yakın enerji nakil hattına yıldırım düşmesi sonucu çıktığı ve olayda kimsenin yaralanmadığı ifade edilirken, çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Akkuyu Nükleer A.Ş.’den yapılan açıklama şöyle:

“31 Ekim 2021 tarihinde, Akkuyu NGS sahasında itfaiyenin kontrol paneline yakın enerji nakil hattına yıldırım düşmesi sonucu, yardımcı trafo merkezi alanında bir yangın çıktığı acil bir mesajla öğrenilmiştir. Anında olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın önce kontrol altına alınmış, sonra da tamamen söndürülmüştür. Olay sonucunda kimse yaralanmamıştır. Tüm birimler, Akkuyu NGS sahasının acil müdahale prosedürüne ilişkin görevleri hızlı bir şekilde yerine getirmiştir. Yıldırım düşmesi, trafo merkezi alanındaki elektrik hatlarının altyapısına kısmen zarar vermiştir. Sahaya yeniden elektrik verilmesi sağlanmıştır. Şantiyedeki tüm inşaat çalışmaları her zamanki işleyişi ile devam etmektedir"