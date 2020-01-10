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  4. 10 Ocak 2020 15:05

Alman kurdunu ağaca asarak öldürdüler !

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, kimliği belirsiz bir kişi, Alman kurdu cinsi köpeği, iple ağaca asarak öldürdü. BU vahşetin görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

Alman kurdunu ağaca asarak öldürdüler !
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Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, kimliği belirsiz bir kişi, Alman kurdu cinsi köpeği, iple ağaca asarak öldürdü. Kameraya aldığı görüntüleri sosyal medyada yayınlayan kişi aranıyor.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Diyarbakır'ın Hani ilçesine bağlı Gürbüz mahallesinde, kimliği belirsiz bir kişi, Alman kurdu köpeği boynuna geçirdiği ip ile ağaçta astı. Köpeği astığı anları da kameraya çekip, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Büyük tepki gösteren hayvanseverler, köpeği hunharca katleden kişinin bulunup cezalandırılmasını istedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan emniyet güçleri, her yerde şüpheliyi arıyor.

DHA

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