AMATEM'e uyuşturucu sokarken yakalandılar

Kayseri'de iddiaya göre AMATEM'de madde bağımlılığı tedavisi gören arkadaşlarına uyuşturucu götürmek isterken yakalanan 2 sanık, tutuksuz yargılandıkları mahkemede birbirilerini suçladı. Hakim, 2 sanığın da tutuklanmasına karar verdi.



1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Furkan K. (21) ve Ramazan D. (24) mahkemede birbirlerini suçladı. Furkan K. yaptığı savunmada Ramazan'ın çocukluk arkadaşı olduğunu belirterek şöyle dedi:

"Olay günü Ramazan’ın kardeşini görmek için AMATEM’e gittik. Ramazan bana poşet vererek, hastanede tedavi göre arkadaşı Yunus Ş.’ye vermemi istedi. Ben de aldığım poşeti götürmek isterken güvenlik durdurdu. Poşet içerisinde uyuşturucu olduğunu bilmiyordum. Ben, uyuşturucu kullanıcısıyım. Olay günü de gitmeden uyuşturucu kullanmıştım.”



HAKİM İKİSİNİ DE TUTUKLADI

Tutuksuz yargılanan diğer sanık Ramazan D. ise Furkan’ın kendisine iftira attığını öne sürerek şöyle konuştu:



"Benim, ağabeyim AMATEM’de madde bağımlılığı tedavisi görüyor. Kendisini ziyaret etmek için otomobile hastaneye giderken, mahalle arkadaşım Furkan ile karşılaştım. Kendisine ağabeyimi ziyarete gittiğimi söyleyince 'Benim de arkadaşım AMATEM’de yatıyor, ben de geleyim sizinle' dedi. Otomobile bindiğinde elinde poşet vardı. Benim uyuşturucudan haberim yok” diye konuştu.



Mahkeme heyeti tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ertelerken birbirini suçlayan 2 sanığın da tutuklanmasına karar verdi. Tutuklama kararı üzerine, sanıkların yakınları mahkeme koridorunda sinir krizi geçirdi.