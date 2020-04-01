Anadolu otoyolunda üst üste korkunç kaza

Bu sırada aynı yönde ilerleyen İsmet Y. idaresindeki bir başka otomobil de bariyere çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan İsmet Y. ile diğer otomobilde yolcu olarak bulunan Esma D. sağlık personelince Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.İtfaiye ekipleri otomobili saplandığı yerden çıkarmak için bariyeri kesti.

Bölgede bir süre aksayan trafik, otomobillerin olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.