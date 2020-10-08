  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 08 Ekim 2020 18:34

Ankara Valiliği şiddetli yağış için vatandaşları uyardı

Ankara Valiliği, kentin batısında gök gürültülü sağanak ile il genelinde kuvvetli fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

Ankara Valiliği şiddetli yağış için vatandaşları uyardı
A+ A-

Valilikten yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Ankara'nın batı ilçelerinde kuvvetli sağanak ve il genelinde kuvvetli rüzgar ile fırtına görülebileceği belirtildi.

Açıklamada, oluşabilecek ani sel, su baskını ile çatı uçması gibi risklere karşı vatandaşlar dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

yağış , ankara , valilik , şiddetli yağış
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM