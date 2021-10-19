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Ankara'da inşaatta göçük: Yaralılar var

Ankara'da inşaatta göçük: Yaralılar var

Ankara'da, iş merkezi inşaatında beton dökümü sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 3 işçi yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında, Altındağ Siteler Bölgesi'ndeki iş merkezi inşaatında meydana geldi. İnşaatın 1'inci katı, beton dökümü sırasında çöktü. İsmi öğrenilemeyen 3 işçi ise göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile göçük altından çıkarılan 3 işçi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Göçükle ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan bazı işçilerin, göçük sırasında dışarıda öğle yemeğinde olduğu belirtildi.

DHA

Etiketler ankara inşaat göçük
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