Ankara'da polisten esnafa feci dayak

Ankara'nın Altındağ ilçesinde hızlı araç kullandığı için uyardığı şoförle tartışan O.P., olaya müdahale eden polis ekipleri tarafından darp edildi. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Altındağ’da 20 Ocak 2022 tarihinde yaşandı. İddiaya göre; O.P. karşı karşıya geçerken bir araç süratli şekilde önünden geçti ve küçük bir çocuk ezilme tehlikesi yaşadı. O.P. aracın şoförünü uyardı. Bunun ardından O.P. ile şoför arasında tartışma başladı. Tartışmaya, olay yerine gelen Yunus ekibi müdahale etti. Tartışmanın büyümesi üzerine Yunus ekibi O.P.'yi tekme tokat dövmeye başladı.

Bunun üzerine O.P., amcası F.P.’nin işlettiği bakkal dükkanına kaçmaya çalıştı ancak başaramadı. Polisler, O.P.’yi dükkanın önünde de dövmeyi sürdürdü. Araya girerek yeğenini kurtarmaya çalışan F.P. de polis şiddetinden nasibini aldı.

F.P. ve O.P., olayın ardından karakola giderek polisler hakkında şikayetçi olmak istedi. Ancak Yunus ekibinin amirinin, F.P. ve O.P.’den şikayetçi olmamaları konusunda ricada bulunduğu bildirildi. Amirin, F.P. ve O.P.’ye, memurları hakkında şikayetçi olmaları halinde kendi aleyhine sonuçlar doğacağını söylediği öne sürüldü. F.P. ve O.P.’nin, AK Parti Altındağ ilçe yönetiminin de araya girmesiyle şikayetten vazgeçtiği öğrenildi.

ANKA