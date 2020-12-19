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  4. 19 Aralık 2020 12:35

Ankara'da sahte içki operasyonu: 13 gözaltı

Ankara'nın Yenimahalle, Keçiören ve Etimesgut ilçelerinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 13 zanlı yakalandı.

Ankara'da sahte içki operasyonu: 13 gözaltı
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Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince Yenimahalle, Keçiören ve Etimesgut ilçelerindeki 2 depo ve 2 araca operasyon düzenlendi.

Operasyonda 9 ton 650 litre kaçak etil alkol, 71 şişe sahte içki, anason yağı, viski aroması, 2 bin 60 kaçak etil alkol etiketi, 2 boş IBC tank, 100 boş bidon ele geçirildi.

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

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