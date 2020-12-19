Ankara'da sahte içki operasyonu: 13 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince Yenimahalle, Keçiören ve Etimesgut ilçelerindeki 2 depo ve 2 araca operasyon düzenlendi.

Operasyonda 9 ton 650 litre kaçak etil alkol, 71 şişe sahte içki, anason yağı, viski aroması, 2 bin 60 kaçak etil alkol etiketi, 2 boş IBC tank, 100 boş bidon ele geçirildi.

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.