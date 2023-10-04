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  4. Ankara'daki hain saldırı girişimi sonrası 15 ilde dev operasyon

Ankara'daki hain saldırı girişimi sonrası 15 ilde dev operasyon

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Ankara'daki bombalı saldırının ardından Türkiye genelinde PKK'ya yönelik 'Kahramanlar Operasyonları' başlatıldı. 37 şüpheli yakalandı, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, operasyonlar kapsamında İstanbul, Van, Şanlıurfa, Elazığ, Düzce, Diyarbakır, Bursa, Edirne, Kırklareli, Kilis, Iğdır, Hatay, Adana, Kahramanmaraş ve Denizli'de 37 şüpheli gözaltına alındı.

 Operasyonlarda Ağrı'dan sınır ötesine kaçmaya çalışan ve arama kayıtları bulunan 2 terörist de etkisiz hale getirildi.

 Bakan Yerlikaya, "Teröristleri ve onların iş birlikçilerini adalete teslim etmeye kararlıyız. Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Başkanlıklarımızı, İl Emniyet Müdürlüklerimizi ve İl Jandarma Komutanlıklarımızı gönülden tebrik ediyorum. Ayağınıza taş değmesin. Aziz milletimizin duaları ve destekleriyle son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıklar devam edecektir." ifadesini kullandı.

 

Etiketler ali yerlikaya terör terör operasyonu gözaltı kahramanlar
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