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  4. Antalya'da iki ilçede orman yangını

Antalya'da iki ilçede orman yangını

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Antalya'nın Aksu ile Demre ilçesinde orman yangını çıktı. Yangınlar, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Antalya'nın Aksu ilçesi Yeşil Karaman Mahallesi ile Demre Davazlar Mahallesi'nde öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü, Yeşil Karaman Mahallesi'ndeki yangına 2 uçak, 3 helikopter, 5 arazöz, 1 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı ile müdahale ediyor. Demre Davazlar orman yangınına ise 1 helikopter, 3 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 su tankeriyle müdahale ediliyor. 

YANGINLAR KONTROL ALTINDA

Antalya'nın Aksu ilçesi Yeşil Karaman Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında çıkan orman yangını, 2 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangında 3 hektar alan zarar gördü.

Davazlar Mahallesi'nde 14.30 sıralarında başlayan yangın, 2,5 saatlik çalışma sonunda söndürülüp kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor. 


DHA

Etiketler antalya orman yangını demre aksu
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