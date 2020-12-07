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  4. 07 Aralık 2020 21:48

Antalya'da yasa dışı bahis operasyonu: 12 tutuklama

Antalya'da suç örgütü kurarak yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilenlere yönelik yapılan operasyonda 12 kişi tutuklandı.

Antalya'da yasa dışı bahis operasyonu: 12 tutuklama
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Antalya'da yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 15 kişiden 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte E.D'nin suç örgütü kurarak yasa dışı bahis oynattığı ve para akışını yüz yüze yaptığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin 6 ay süren çalışmasıyla 16 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi, 15 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 2'si savcılıkça salıverildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 13 zanlıdan 12'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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