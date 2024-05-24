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Apartman dairesinde patlama: 1 ölü

Apartman dairesinde patlama: 1 ölü
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde apartman dairesinde gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Tatvan ilçesi Saray Mahallesi Seyhan Sokak’taki Miran Yapı Apartmanı’nda meydana geldi. Apartmanın 5’inci katındaki dairede gaz sızıntısı nedeniyle patlama oldu. Bu sırada evde bulunan B.Y. hayatını kaybetti. Apartmandakilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Patlama ile ilgili inceleme başlatılırken, Y.’nin cenazesi otopsi işlemleri için Tatvan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde apartman dairesinde gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti.

DHA

Etiketler Bitlis apartman patlama
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