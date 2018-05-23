Aynı evi paylaşan sevgililer için mahkemeden emsal karar

Ankara 2. Aile Mahkemesi, hamile kaldıktan sonra sevgilisine şiddet uygulayan, tehdit eden, genç erkeğin evden 3 ay süreyle uzaklaştırılmasına, tedbir sürecinde de erkeğin genç kadına 300 TL nafaka ödemesine karar verdi.

Mahkeme, yasa yerine İstanbul Sözleşmesinin “partnerler” arasındaki şiddet de “aile içi” şiddet sayılacağı yönündeki hükmünü esas alarak örnek bir karara imza attı.

Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre; Ankara 2. Aile Mahkemesi, tarafların hukuken evli olmaması nedeniyle 6284 sayılı yasa kapsamında nafaka verilip verilmeyeceğini tartıştı.

Mahkeme, 6284 sayılı yasada evli olmayan çiftler yönünden nafaka verilmesine ilişkin açık bir hüküm bulunmadığına dikkate alarak, genç kadının başvurusunu, İstanbul Sözleşmesini (Kadına Yönelik Şiddetle ve Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Önleme Avrupa Konseyi Sözleşmesi) esas alarak karara bağladı.