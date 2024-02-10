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Aynı gece 3 iş yerini soyan çocuk çetesi yakalandı

Aynı gece 3 iş yerini soyan çocuk çetesi yakalandı
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Balıkesir’de bir gecede 3 işletmeyi soydukları tespit edilen 3 şüpheli düzenlenen operasyonda yakalandı. Yakalananların en küçüğü 12 en büyüğü ise 14 yaşında olduğu tespit edildi.

Bandırma’da aynı gece içerisinde 3 işletme soyuldu. İçlerinde Bandırmaspor Ücretli Otoparkı’nında bulunduğu 3 işletmeyi soyan şahısların kimlikleri, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yapılan tahkikat ile belirlendi.

Balıkesir’de bir gecede 3 işletmeyi soydukları tespit edilen 3 şüpheli düzenlenen operasyonda yakalandı. Yakalananların en küçüğü 12 en büyüğü ise 14 yaşında olduğu tespit edildi.

Bandırmaspor Otopark Gişesi ve Kaşif Acar Caddesi ile İstiklal Caddesi’nde bulunan 2 işletmenin camlarını kırarak aynı yöntemle içeri giren ve kasada bulunan paraların çalındığı hırsızlık olayında, Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yapılan operasyon sonucu M.K(12), C.K(13) ve E.Ü(14) isimli şüpheliler yakalanarak göz altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA

Etiketler çocuk hırsız çete gözaltı soygun balıkesir operasyon bandırma
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