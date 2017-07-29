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  4. 29 Temmuz 2017 18:04

Baba-kız karakolda birbirini suçladı ama

Antalya'da alkollü bir kişi aracıyla motosiklet sürücüsüne çarpıp ölümüne yol açtı. Ancak karakolda yaşananlar pes dedirtti.

Baba-kız karakolda birbirini suçladı ama
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Antalya'da bir restoranda çalışan 32 yaşındaki Ersin Ünlü, yemek siparişi teslimatından dönerken otomobille çarpıştı. Kafatası parçalanan Ünlü, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Motosikletle çarpışan otomobilde bulunan 4 kişiden sürücünün kim olduğunun belirlenmesi için çalışma yapan polis, araçtakileri polis merkezine götürdü. Otomobildeki arka koltukta oturan 2 kişinin araç kullanmayı bilmediğini belirleyen polis, baba ve kızı üzerinde yoğunlaştı.

Baba A.Y., sürücünün kızı Y.B. olduğu iddia ederken Y.B. ise kaza yapan otomobili babası A.Y.'nin kullandığını ileri sürdü. Polis merkezinde birbirlerini suçlayan baba ve kızın ifadeleri alınırken kaza yerini gören gören  MOBESE görüntüleri incelendi. Aynı zamanda da baba - kızın parmak izleri alındı.

Bu çalışma sonunda otomobili kullanan kişinin A.Y. ve 1.18 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Kızı Y.B.'nin de 0.70 promil alkollü olduğu belirlendi. Baba ve kızı, ifadelerin ardından 'taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan' adliyeye sevk edildi.

 

DHA

motosiklet sürücüsü , trafik kazası , baba kız
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