Baba ve 11 yaşındaki oğlunun öldürüldüğü olayda sır perdesi aralandı

Konya'da baba ve 11 yaşındaki oğlunu silahla vurarak öldüren katil zanlısının ''hurda alım-satımı'' meselesi yüzünden aileyle husumetli olduğu ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi Övgü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. (33) ve oğlu S.K. (11) evlerinin bahçesinde otomobile bindikleri sırada silahlı saldırıya uğradı. Mermilerin hedefi olan baba M.K. olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu S.K. de kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'ne kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Polis ekiplerince yapılan çalışma sonrası şüphelinin 60 yaşındaki H.A. olduğu belirlendi. Şüphelinin gidebileceği adresleri belirleyen ekipler, şahsın merkez Karatay ilçesi Çatalhüyük Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Mahallede yapılan inceleme sırasında zanlı, mısır tarlasında saklanırken yakalanarak gözaltına alındı.

"Çocuğu görmedim, görsem vurmazdım"

Sağlık kontrolü için Konya Numune Hastanesine getirilen zanlı H. A., "Neden çocuğu öldürdün?" sorusuna "Çocuğu görmedim. Görsem vurmazdım, pişmanım" cevabını verdi. H. A., daha sonra ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Cinayetin nedeni 'hurda' çıktı

Polis ekiplerince yapılan çalışma sonrası, olayın 2021 yılında M.K.'nin amcası ve aynı zamanda kayınpederi olan H.K.'in, kendileri gibi hurdacılık yapan H.A.'nın akrabaları ile aralarında 'hurda alım-satım' nedeniyle sürekli tartışma çıktığı bu olaylar sonrası aralarında husumet olduğu belirlendi. Husumet sonrası çıkan bıçaklı kavgada H.A.'nın 1 yakını bıçaklandığı, daha sonra bıçaklanan kişinin ise M.K.'nin 1 akrabasına otomobil ile çarparak yaraladığı tespit edildi. Taraflar karşılık şikâyetçi olması üzerine götürüldükleri hastanede çıkan silahlı kavgada ise M.K.'nin H.A.'nın yakınlarından birini silahla yaraladığı öğrenildi.

İHA