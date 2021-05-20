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Babasının peşinden giden 4 yaşındaki Mehmet'in feci sonu...

Babasının peşinden giden 4 yaşındaki Mehmet'in feci sonu...

Antalya'da babasıyla birlikte kamyonetle sebze ve meyve haline giden 4 yaşındaki Mehmet, araçtan inip babasının peşinden giderken kamyonun altında kaldı.

Kepez ilçesindeki Antalya Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'ne öğlen saatlerinde 4 yaşındaki oğlu Mehmet Furkan Acar ile kamyonetiyle giden 3 çocuk babası Ercan Acar (37), aracını park ettikten sonra halde işleriyle uğraşmaya başladı.

KAMYONETTEN İNİP BABASININ YANINA GİTMEK İSTEDİ

Bu sırada kamyonette bulunan küçük çocuk, kapısı açık araçtan aşağı inerek babasının peşinden gitmeye başladı.

Küçük çocuk yoldan karşıya geçeceği sırada İ.Ö.A’nın (47) kullandığı kamyonun altında kalarak feci şekilde can verdi. Oğlunun kamyonun altında kaldığını gören baba şoke oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

"TEK VARLIĞIMDI"

Kamyon şoförü polis ekipleri tarafından olay yerinden uzaklaştırılıp polis merkezine götürülürken, acılı babanın feryatları yürekleri dağladı.

Ercan Acar, “Ben senin için mücadele ediyordum oğlum. Nasıl affedeceğim? Nasıl göremedim? Kurban olduğum Allah’ım beni çocuğumla imtihan etti. Gitti çocuğum. Bir oğlum vardı onu da Allah aldı. Tek varlığımdı. Yandım ağabey, hiçbir şey ateşi kesmiyor” sözleri, haldeki diğer çiftçi ve esnafların gözlerinden yaş getirdi.

Olayı sonradan öğrenen anne Şifa Acar da, kazanın olduğu bölgeye geldi. Acılı anne ve Mehmet Furkan Acar’ın küçük yaştaki ablaları da gözyaşlarına boğuldu.

Etiketler park mehmet pazar ölüm
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