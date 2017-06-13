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  4. 13 Haziran 2017 11:30

Bakan Soylu'ya suikast planlayan terörist öldürüldü

Kadıköy'deki terör operasyonunda çıkan çatışmada öldürülen teröristin DHKP-C'li olduğu belirlendi. Teröristin İçişleri Bakanı Soylu'ya suikast hazırlığında olduğu öğrenildi.

Bakan Soylu'ya suikast planlayan terörist öldürüldü
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Acıbadem Betül Sokağı'nda bir adrese özel harekat polislerinin desteğiyle operasyon düzenledi. Yasa dışı terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen şüpheli ile polis ekipleri arasında çatışma çıktı. Çatışma sonucu şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi.

Öldürülen kişinin DHKP-C üyesi İ.Ö. olduğu belirlendi. Öldürülen teröristin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik silahlı ve bombalı  eylem hazırlığında olduğunun tespit edildi. Çatışmanın yaşandığı yerde olay yeri inceleme çalışması yapıldı. Evde teröristin cesedinin yanı sıra çatışmada teröristçe kullanılan bir silah ve örgütsel dökümanlar ele geçirildi. Şüphelinin cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Operasyon sırasında çevrede geniş güvenlik önlemi alarak olayın yaşandığı sitenin bulunduğu sokağı araç ve yaya trafiğine kapatan polis ekipleri, evde yapılan çalışmaların ardından bölgeden ayrıldı.Şüpheli hakkında daha önce terör suçu kapsamında birçok kez işlem yapıldığı öğrenildi.




DHA

terör operasyonu , çatışma , polis , istanbul , kadıköy