Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu'nda hafriyat yüklü kamyon devrildi. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada kamyondaki hafriyat otoyola savruldu

Kaza, saat 13.30'da Kuzey Marmara Otoyolu, Fenertepe mevkii, Kemerburgaz istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki İbrahim Toktay yönetimindeki hafriyat kamyonun iki lastiği birden patladı. Bu nedenle kontrolden çıkan kamyon bariyerlere çarparak devrildi. Sürücü, kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkabildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, devrilen kamyondaki hafriyat toprağı otoyola dağıldı. Kamyonun devrildiği sırada otoyoldan araç geçmemesi olası bir facianın önüne geçti. Kaza sonrası otoyola dökülen hafriyat toprağı nedeniyle bir süre trafik akışı tek şeritten sağlandı. Otoyola dökülen hafriyat toprağının temizlenmesinin ve devrilen kamyonun vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normal seyrine döndü.