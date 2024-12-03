Bir aile içi vahşet daha: Eşini öldürüp, intihar etti
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Uşak'ta 3 çocuk sahibi bir ailenin evinde yaşanan vahşette bir kişi 3 çocuk annesi eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra 3 çocuğunu komşusuna emanet edip bir inşaatın 5. katından atlayarak intihar etti.
Uşak, kadın cinayetinin son adresi oldu. Işık Mahallesi Dördüncü Varol Sokak'ta yaşayan H.Ç. (41), sabah saatlerinde komşusunu arayarak gece eşini öldürdüğünü belirterek, odalarında uyuyan 3 çocuğunu evden almasını istedi.
İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, eşi tarafından bıçaklanan R.Ç.'nin (33) hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayın ardından Afyonkarahisar'a kaçan H.Ç.'nin bir inşaatın 5. katından atlayarak intihar ettiği ortaya çıktı.
AA
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