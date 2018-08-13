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  4. 13 Ağustos 2018 15:20

Bir kent bu listeyi konuşuyor: Bu isimlere ev kiralamayın

Konya genelinde 113 ev fuhuş yapıldığı gerekçesiyle mühürlendi. Polis, evleri kiralayanların listesini emlakçılara dağıtarak ''Bu isimlere ev vermeyin'' diye uyardı.

Bir kent bu listeyi konuşuyor: Bu isimlere ev kiralamayın
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Konya’da çoğunlukla üniversite öğrencilerinin ev tuttuğu Selçuklu ilçesinde, yaz mevsiminin gelmesiyle kiracısız kalan evler mercek altına alındı.

Mahalle sakinleri tarafından yapılan şikayetler üzerine harekete geçen Emniyet güçleri son bir ay içerisinde bölgedeki 113 evi ‘fuhuş yaptırıldığı gerekçesiyle’ mühürlendi.

Sözcü'de yer alan habere göre; söz konusu evlerin; emlakçılara, yüksek kira bedeli ve istenilen düzeyde kefil imkanı sunularak kiralandığı öğrenildi.

Mühürlenen evleri kiralayanların listesini çıkaran polis, listeyi kent genelindeki emlakçılara dağıttı ve onları bu isimlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sözcü

fuhuş , konya , mühür
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