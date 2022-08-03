Bir yabancı uyruklu sapık daha! İğrenç tacizi sosyal medyada paylaştı

Türkiye'deki yasal ve kaçak sığınmacılara ilişkin tartışmalar devam ederken, yabancı uyruklu sapıklara bir yenisi daha eklendi. Pakistanlı olduğu öğrenilen bir tacizci iğrençliğinin kanıtını sosyal medyada paylaştı.

Yabancı uyruklu bir kişinin Türkiye’de çektiği ve kadınları görüntülediği videolar sosyal medyada tepki topladı. Yaptığı paylaşımlardan Pakistanlı olduğu anlaşılan şahıs, havuz kenarında güneşlenen kadınları çekerek TikTok’ta paylaştı. Aynı kişinin bir başka videosunda ise yolda yürüyen kadınları çeken Pakistanlı şahıs, bir kadının kalçasına doğru zoom yaparak kayda aldı. Video üzerinde bulunan “orta parmak” emojisi ise dikkat çekti.