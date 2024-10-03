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  4. Biri 15, diğer 16 yaşındaydı... Biri mezara, diğeri cezaevine gitti

Biri 15, diğer 16 yaşındaydı... Biri mezara, diğeri cezaevine gitti

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Bursa'da 15 yaşındaki bir çocuk, 16 yaşındaki arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi, Korusu mevkisindeki ağaçlık bölgede meydana geldi.

İddiaya göre, Y.Ç. ile H.B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Y.Ç., yanındaki bıçakla H.B.'yi yaralayıp, kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan H.B., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

H.B., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan Y.Ç. ise polis merkezine giderek teslim oldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

DHA

Etiketler Çocuk cinayet çocuk cinayeti biri öldü diğeri hapse girdi
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