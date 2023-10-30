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Bodrum'da vahşet! Belden yukarısı olmayan kadın cesedi bulundu

Bodrum'da vahşet! Belden yukarısı olmayan kadın cesedi bulundu
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, belden yukarısı olmayan bir kadın cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yalıkavak Küdür Yarımadası’nda yürüyüş yapanlar, sahilde kıyıya vuran deniz çayırları üzerinde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını fark etti.

Yurttaşlar iyice yaklaştıklarında belden yukarısı olmayan bir cesetle karşılaştılar. 

İhbarın ardından olay yerine karadan polis, denizden sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerce olay yeri ve çevresinde inceleme yapıldı.

Kimliği belirsiz ceset, olay yerinden Muğla 911 ekiplerince alındıktan sonra otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. 

Cesedin kadın bir göçmene ait olduğu üzerinde duruluyor.

İHA

Etiketler muğla yalıkavak mahallesi kadın cesedi
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