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Boşandığı eşini takip edip, kurşun yağdırarak katletti

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Türkiye bugün de yeni güne bir kadın cinayetiyle başladı. Nevşehir'de bir kadın boşandığı eşi tarafından silahla vurularak katledildi. Genç kadının vücuduna tam 7 kurşunun isabet ettiği öğrenildi.

Nevşehir’de bir kişi, boşandığı eşine aracının içinde kurşun yağdırdı. 7 kurşunun isabet ettiği kadın hayatını kaybederken, katil zanlısı jandarmaya teslim oldu.

Olay, Yeni Mahalle'de bulunan bir otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ç., yaklaşık 1 ay önce boşandığı M.Ö.’ı (28) sabah takip etti. M.Ö. açık otoparkta aracını park etitği esnada eski eşi tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü.

Türkiye bugün de yeni güne bir kadın cinayetiyle başladı. Nevşehir'de bir kadın boşandığı eşi tarafından silahla vurularak katledildi. Genç kadının vücuduna tam 7 kurşunun isabet ettiği öğrenildi.

Olay yerinden kaçan Hüseyin Ö., akşam saatlerinde Kayseri’nin Develi ilçesinde jandarma ekiplerine teslim olarak suçunu itiraf etti.

Kayseri'deki jandarma ekiplerinin durumu bildirdiği Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerine giderek yaptıkları araştırmada park halindeki otomobilin içinde M.Ö.’ı hareketsiz halde buldu.

Türkiye bugün de yeni güne bir kadın cinayetiyle başladı. Nevşehir'de bir kadın boşandığı eşi tarafından silahla vurularak katledildi. Genç kadının vücuduna tam 7 kurşunun isabet ettiği öğrenildi.

Olay yerine çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde M.Ö.’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri ekiplerinin yaptığı incelemeden sonra M.Ö.’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Etiketler kadın cinayeti cinayet eski eş cinayeti kurşun yağdırdı
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