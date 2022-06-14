Bu da trafik sapığı! Başrolde yine yabancı uyruklu bir kendini bilmez var
İstanbul'da yabancı uyruklu bir kişi yol ortasında trafiği durdurup şınav çektiği anları TikTok adlı sosyal medya uygulamasından paylaştı.
Yabancı uyruklu bir şahıs, Sultangazi'nin en işlek caddesi olan Eski Edirne Asfaltı üzerinde trafiği durdurarak yol ortasında şınav çekti. Şahıs çektiği videoyu ise TikTok hesabından paylaştı. Yabancı uyruklu şahsın, sosyal medyada gelen tepkiler üzerine videoyu hesabından kaldırdığı öğrenildi.
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