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Bulun bu sapığı: Pencereden bakan kız çocuğuna iğrenç taciz

Bulun bu sapığı: Pencereden bakan kız çocuğuna iğrenç taciz
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Bursa'da bir kişi, evinin penceresinden sokağa bakan kız çocuğuna cinsel organını göstererek tacizde bulundu. Güvenlik kameralarına yansıyan tacizci her yerde aranıyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde mide bulandıran bir taciz olayı yaşandı. 

Olay, dün öğle saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Pencereden dışarı bakan kız çocuğunun evinin önüne yaklaşan kişi, cinsel organını teşhir ederek tacizde bulundu. O anlar, binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis tacizcinin peşinde

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis, şüphelinin kimliğinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı. 

 

DHA

Etiketler bursa cinsel organ güvenlik kamerası
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