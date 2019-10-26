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  4. 26 Ekim 2019 16:25

Bursa'da korkunç kaza ! 30 metrelik uçuruma yuvurlandı

Bursa'da takla atarak 30 metrelik uçuruma yuvurlanan otomobilin sürücüsü 71 yaşındaki Ali Alan ağır yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Alan, tedaviye alındı.

Bursa'da korkunç kaza ! 30 metrelik uçuruma yuvurlandı
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Kaza, öğle saatlerinde Nilüfer ilçesi Gümüşkent Mahallesi Bursa-Orhaneli Yolu'nda meydana geldi.

Orhaneli'den Bursa merkez yönünde giden Ali Alan (71) yönetimindeki 16 R 2020 plakalı otomobil, virajı alamayarak, yoldan çıktı ve karşı şeride geçti. Takla atmaya başlayan otomobil, yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Ağaçlık alana düşen otomobili görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Otomobilde sıkışan ve ağır yaralanan sürücü Alan, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından da Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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