Çanakkale Boğazı trafiğe kapatıldı
Çanakkale Boğazı, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 14.00'dan itibaren çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyararak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu.
Fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.
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