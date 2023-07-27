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Cani koca düğünde eşini bıçakladı

Cani koca düğünde eşini bıçakladı
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Türkiye bugün yine kan donduran bir kadına şiddet olayıyla sarsıldı. Düğünde sinirlenen bir kişi eşini düğünün ortasında bıçakla yaraladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde öfkeli koca, eşini düğünün ortasında bıçakla yaraladı. Kadının kardeşleri ise, öfkeli kocayı darp ederek yaraladı.

Olay, dün gece 00.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Letafet sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H. K. (47), eşi C.K. (34) ile birlikte sokak düğüne katıldı. Düğünde H. K. (47) ile C. K. (34) arasında tartışma çıktı. Tartışmada öfkelenen H. K., eşini sol kolundan bıçakla yaraladı. Yaralı C. K. özel araçla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralı kadının kardeşleri ise eniştelerini, darp etti.

Yaralanan H. K.'da hastanede tedavi altına alındı. H. K. tedavinin ardından gözaltına alındı.
Polis olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

İHA

Etiketler kadına şiddet bıçakladı yaralama koca eşi
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