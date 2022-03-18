Cansız bedeni su kuyusundan çıkmıştı! Semira'yı kim katletti ?

Hatay'da 2017 yılında kaybolan ve cansız bedeni tam 2 yıl sonra kullanılmayan su kuyusuna atılmış çuvalın içerisinde bulunan 17 yaşındaki genç kızla ilgili davada tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 2017 yılında ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Semira A.'ın cansız bedeni, 2019'da zeytin bahçesi içindeki kullanılmayan su kuyusunda, çuval içine bulundu. Bölgede arama yapan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Semira'ya ait çanta, cüzdan ve ziynet eşyalarını da buldu.

DHA'da yer alan son dakika haberine göre Semira A.'ı öldüren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Soruşturma devam ederken, Semira A.'ın ailesi ise cinayete karışanların yakalanması için televizyon programlarına katıldı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri, cinayet şüphelilerinin kimliğini tespit etti. Şüphelilerin adreslerine 14 Mart'ta operasyon düzenleyen ekipler, Semira A.'ın amcaları Retip A., Abdurezzak A., yengesi Halime A., komşusu Suriyeli Hasan E.A. ile birlikte yaşadığı İbrahim D. (38) ve gönül ilişkisi olduğu öne sürülen Selim Ç.´yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri 15 Mart'ta tamamlanan şüphelilerden İbrahim D., `çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan´ çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Hasan E.A. ise serbest bırakıldı.

TUTUKLU SAYISI 4'E ÇIKTI

Jandarmadaki işlemlerinin dün tamamlanmasının ardından Retip A., Abdurezzak A., Halime A., ile Selim Ç. de nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Semira A. ile gönül ilişkisi olduğu öne sürülen Selim Ç., `çocuğun nitelikli istismarı´ suçundan, amcası Abdurrezzak A.ve Retip A. ise cinayet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yengesi Halime A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece Semira A.'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklu sayısı, 4'e yükseldi.

DHA