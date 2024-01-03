Cemaatin öğrenci yurdunda çocuklara dayak kamerada!

Alanya'daki bir tarikat yurdunda kaydedilen görüntüler infial yarattı. KRT TV'de yayınlanan görüntülerde ufak çocukların uğradığı şiddet saniye saniye görüntülenirken zanlının gözaltına alındığı öğrenildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan ve bir cemaat ile bağlantılı erkek öğrenci yurdunda 20 yaşındaki eğitmenin, en büyüğü 14 yaşında olan çocuklara şiddet uyguladığı ve bazı çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti.

KRT'nin haberine göre, şiddet ve istismar skandalı, çocuklardan birinin ailesine haber vermesiyle öğrenildi.

Aileler polise şikayette bulundu, şiddet ve istismar faili yakalandı. Adli kontrol ile serbest bırakılan fail, olay bansına yansıdıktan sonra tutuklandı.

Davaya Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı da müdahil oldu. Failin tutuklandığı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sitesinde duyuruldu.

Mağdur çocukların aileleri hem yurt yönetimi hem de Milli Eğitim Bakanlığı hakkında görevi ihmal suçundan suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Aileler, Süleymancıların Alanya’daki oy potansiyeli ve yerel seçimlerin yaklaşması nedeniyle siyasetçilerin konuya ilgisiz kaldıkları belirtti.

Şiddet mağduru çocuklardan biri, aylarca eğitmenin şiddetine maruz kaldıklarını, korktukları için ailelerine söyleyemediklerini, eğitmen tarafından tehdit ediklerini iddia etti.

Çocuklar savcılık ifadelerinde de şiddet ve istismarı anlatmış, eğitmenin kendilerine “karım” diye seslendiğini ve bazı çocukların tacizden korunmak için 2 şortu üst üste giydiklerini iddia etmişti.

14 yaşındaki çocuk, eğitmenin derslerde kendilerine cinsel içerikli şeyler anlattığını, Atatürk fotoğrafının üzerinde sigara söndürdüğünü de ifade etti. İstismara ve şiddete uğrayan çocuk, yurt müdürlerinin yaşananlardan haberdar olduğunu ancak müdahale etmediklerini öne sürdü.

AİLELER YENİDEN YARGIYA BAŞVURDU

Mağdur aileler konuyu ikinci kez yargıya taşıdı. Yurt yönetiminin şiddet ve istismar olaylarına karşı göz yumduğu ve Atatürk'e hakaret edildiği halde eğitmen hakkında gerekli işlemler yapılmadığı için; Alanya Sugözü Erkek Öğrenci Yurdu personelleri, yöneticileri, yurt müdürü, Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı hakkında soruşturma açılması ve yurt yönetimine kayyum atanması için suç duyurusunda bulundu.